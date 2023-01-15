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Сегодня, 11:26

Роман Копылов: «К последним двум боям прохожу свою подготовку в Дагестане»

Копылов рассказал, что одержал две победы в UFC после подготовки в Дагестане
Давид Хачатрян
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Российский боец UFC Роман Копылов (10-2) сообщил, что он вышел на серию из двух побед благодаря новой команде.

«Я попал в нужное место, в нужную команду, — отметил Копылов на пресс-конференции. — У меня команды «Рать» и Universal Fighters в Махачкале. Я в Дагестане прохожу свою подготовку к последним двум боям. Я очень рад. Меня там тепло встречают, очень теплое ко мне отношение, внимание тренеров, ребят, спарринг-партнеров, мне очень комфортно, там хорошая еда. Я думаю, что в этом все дело. Дальше — больше».

Также Копылов заявил, что в 2023 году планирует провести три боя: «Очень рад, что год именно так начался. Как говорится, мы живы, здоровы. Небольшие ссадины — это мелочи. Хотелось бы до конца года провести три боя, дай бог».

Копылов нокаутировал Пунахеле Сориано (9-3) во втором раунде и получил бонус в размере 50 тысяч долларов. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.

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