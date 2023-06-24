Российские бойцы Магомедкеримов и Умалатов прошли в плей-офф PFL в полусреднем весе

Российские бойцы Магомед Магомедкеримов и Магомед Умалатов вышли в плей-офф PFL в полусреднем весе.

В субботу, 24 июня на турнире PFL 6 Магомедкеримов нокаутировал немца Давида Заваду в первом раунде, а Умалатов победил мексиканца Наиба Лопеса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-27).

По итогам групповой стадии сезона PFL Магомедкеримов занял первое место, а Умалатов стал четвертым. В полуфинале плей-офф россияне встретятся между собой. Другой финалист определится в поединке шведа Садибу Си и бразильца Карлоса Леаля.

В плей-офф PFL в каждой весовой категории выходят по четыре бойца. Победители полуфиналов встречаются между собой в пятираундовом финальном поединке, чемпион получает гонорар в размере 1 миллиона долларов.