Российский боец Александр Емельяненко (28-9) обратился к своему будущему оппоненту — главе поп-ММА-промоушена Arena Fighting Championship Сергею Еркаеву.

«Я в отличной форме. Скоро у меня состоится бой против главы промоушена «Арена» Еркаева Сергея, — сказал Емельяненко на видео, опубликованном в Telegram. — Помимо того, что он глава промоушена, он еще и чемпион России по рукопашному бою. А я трехкратный чемпион мира по боевому самбо. Будет противостояние двух разных видов спорта — боевое самбо победит. Это наш, русский вид спорта. Серега, ты очень рано поверил в себя как в бойца. Я докажу тебе, что я лучше».

Бой Емельяненко и Еркаева состоится 6 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.