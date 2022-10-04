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Сегодня, 13:30

Александр Емельяненко — Еркаеву: «Ты очень рано поверил в себя»

Александр Емельяненко обратился к Сергею Еркаеву
Давид Хачатрян

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) обратился к своему будущему оппоненту — главе поп-ММА-промоушена Arena Fighting Championship Сергею Еркаеву.

«Я в отличной форме. Скоро у меня состоится бой против главы промоушена «Арена» Еркаева Сергея, — сказал Емельяненко на видео, опубликованном в Telegram. — Помимо того, что он глава промоушена, он еще и чемпион России по рукопашному бою. А я трехкратный чемпион мира по боевому самбо. Будет противостояние двух разных видов спорта — боевое самбо победит. Это наш, русский вид спорта. Серега, ты очень рано поверил в себя как в бойца. Я докажу тебе, что я лучше».

Бой Емельяненко и Еркаева состоится 6 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.

Александр Емельяненко
ММА
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