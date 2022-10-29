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Сегодня, 20:33

Российский боец Аскаров не завершит карьеру после ухода из UFC

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Представитель российского бойца Аскара Аскарова (14-1) сообщил, что спортсмен не завершит карьеру после ухода из UFC.

«Аскар сейчас будет восстанавливать здоровье. Он не завершает карьеру. Возможно, сменит весовую категорию», — приводит слова представителя Аскарова ТАСС.

15 октября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе Аскаров должен был подраться с американцем Брэндоном Ройвалом (14-6), но бой не состоялся, так как 30-летний россиянин не смог согнать вес.

Всего на его счету Аскарова 16 поединков в смешанных единоборствах — 14 побед, 1 поражение и 1 ничья.

Ранее Аскаров объявил об уходе из UFC.

Источник: https://tass.ru/sport/16193827
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