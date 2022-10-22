Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:07

Белал Мухаммад: «Хабиб сделал меня финишером»

Белал Мухаммад заявил, что Хабиб сделал из него финишера
Никита Горшенин
Корреспондент
Белал Мухаммад в бою против Шона Брэди.
Фото AFP

Российский боец Белал Мухаммад (22-3) прокомментировал свою победу над американцем Шоном Брэди (15-1) на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Это был самый тяжелый кэмп в моей жизни, спасибо моей команде в Чикаго, спасибо Хабибу, он и его команда — звери. Единственное, что я слышал из угла, как коуч Хабиб кричал: «Финишируй его! Финишируй его!». Все говорили: «Что даст тебе Хабиб в углу?». Бро, он сделал меня финишером, он заставил меня давить и форсировать. Когда коуч Хабиб говорит, я слушаю. Вся его команда — полна мастеров, они просто на другом уровне, сейчас мы все братья, это благословление быть частью их команды.

Что дальше? Я слышал, что Леон Эдвардс здесь, где он? Я также слышал, что Большой Опасный Волк [Чимаев] снова возвращается в 170. Я могу подраться в 179.5 фунтах, неважно. Я здесь, чтобы драться с лучшими. В 2023-м я буду чемпионом».

Хабиб Нурмагомедов
UFC
1
0
Читайте также
Валиева в прекрасном настроении. И близка к 500 тысячам рублей
Исторические рекорды и смерть в 38: как выглядела самая экстравагантная легкоатлетка мира
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и все бои UFC 280: онлайн трансляция
Бенил Дариуш победил Матеуша Гамрота на UFC 280
Полный кард турнира UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мелли и другие бои
Ян — О'Мэлли на UFC 280: прямая трансляция боя
За пацанов не держали. Брат Хабиба выиграл первый бой дагестанцев в UFC
Абубакар Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева на UFC 280
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ян — О'Мэлли на UFC 280: прямая трансляция боя

Махачев — Оливейра на UFC 280: прямая трансляция боя