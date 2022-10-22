Белал Мухаммад: «Хабиб сделал меня финишером»

Российский боец Белал Мухаммад (22-3) прокомментировал свою победу над американцем Шоном Брэди (15-1) на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Это был самый тяжелый кэмп в моей жизни, спасибо моей команде в Чикаго, спасибо Хабибу, он и его команда — звери. Единственное, что я слышал из угла, как коуч Хабиб кричал: «Финишируй его! Финишируй его!». Все говорили: «Что даст тебе Хабиб в углу?». Бро, он сделал меня финишером, он заставил меня давить и форсировать. Когда коуч Хабиб говорит, я слушаю. Вся его команда — полна мастеров, они просто на другом уровне, сейчас мы все братья, это благословление быть частью их команды.

Что дальше? Я слышал, что Леон Эдвардс здесь, где он? Я также слышал, что Большой Опасный Волк [Чимаев] снова возвращается в 170. Я могу подраться в 179.5 фунтах, неважно. Я здесь, чтобы драться с лучшими. В 2023-м я буду чемпионом».