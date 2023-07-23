Корешков о возможном бое с украинцем Амосовым: «Не самый приятный поединок, ну а что делать?»

Российский боец Bellator Андрей Корешков (26-4) отметил, что готов подраться с чемпионом Bellator в полусреднем весе украинцем Ярославом Амосовым (27-0). Об этом Корешков сказал «СЭ».

— Твоя цель — это титул. А титул сейчас у Ярослава Амосова, и понятно, что если у вас будет противостояние, будет этнический окрас.

— Блин, на самом деле, конечно, не самый приятный бой, но, тем не менее, а че делать? А как быть? Буду готовиться, буду стараться победить.

Корешков проведет следующий бой против американца Лоренза Ларкина (25-7) 30 июля на турнире Bellator и Rizin в Сайтаме, Япония.