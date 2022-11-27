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27 ноября, 22:20

Харитонов: «Мне нравятся правильные позывы Шлеменко. Но он много говорит и мало делает»

Харитонов объяснил, почему критически относится к Шлеменко
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Сергей Харитонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский боец Bellator Сергей Харитонов объяснил, почему критически относится к Александру Шлеменко.

«Саня как боец был мне всегда интересен. Просто я даже тогда перед боем сказал: «Саня Шлеменко — он много говорит и мало делает». На меня сразу посыпалась куча всего. Мне нравится его подход к жизни вообще, правильные какие-то позывы по поводу распития спиртных напитков и так далее. Я ничего не имею против него. Просто иногда он на личности переходит. Осуждает кого-то, свои какие-то личные вот эти высказывания. Я и говорю, что он много говорит, а мало делает. То есть он красиво говорит некоторые вещи, а на бой вышел — и ничего не показал», — сказал Харитонов «СЭ».

Александр Шлеменко проведет следующий поединок 3 декабря против Магомеда Исмаилова на турнире RCC 13.

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