Харитонов считает, что Хабиб мог бы попробовать себя в политике: «У него есть уважение и известность»

Харитонов считает, что Хабиб мог бы попробовать себя в политике

Российский боец Bellator Сергей Харитонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе Хабиба Нурмагомедова из индустрии MMA.

«Хабиб мог бы попробовать себя в политике. Почему именно там? У него есть уважение и известность. И, конечно, авторитет», — сказал Харитонов «СЭ».

Ранее состоялось собрание бойцов команды Хабиба, где Нурмагомедов огласил важные новости, о чем сам он сообщил в соцсетях, не конкретизируя, что именно рассказал сокомандникам. Вскоре в СМИ появилась информация, что Хабиб завершит тренерскую карьеру и покинет индустрию ММА в целом.