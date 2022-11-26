Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

26 ноября, 16:27

Дацик: «Маге надо набирать форму, чтобы сразиться со Шлеменко»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Российский боец Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

«У них будет бой по ММА? Я думаю, Шлеменко восстановится после последних поединков. Он очень хорош в борьбе. В боксе да, будет тяжело в каких-то моментах, потому что он борец. Профессиональный, техничный боец и борец. Думаю, Маге надо набирать форму, чтобы сразиться со Шлеменко», — цитирует Metaratings Дацика.

Шлеменко и Исмаилов проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге в турнире RCC.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.

Источник: Metaratings.ru
Александр Шлеменко
Вячеслав Дацик
Магомед Исмаилов
ММА
1
0
Читайте также
В Норвегии призвали наказать футболиста Ондуа за использование флага России на ЧМ-2022
Дискриминация русских женщин без ультра-си. Что не так с правилами фигурного катания?
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Что происходит с экономикой России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Магомед Исмаилов прилетел в Екатеринбург на бой с Александром Шлеменко

Дацик: «Мне смешно от смены имиджа Емельяненко. Коваленко его перебьет»