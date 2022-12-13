Анкалаев: «Для меня гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что написано на бумаге»

13 декабря, 19:56
Российский боец MMA Магомед Анкалаев поделился эмоциями от результата боя против Яна Блаховича.
По итогам поединка раздельным решением судей была назначена ничья (48-47, 48-46, 47-47).
«Сложно описать словами те чувства, что испытываю в эти дни. Мы вместе с командой долгие годы шли к этой цели.
Наверно так устроен мой жизненный путь, что легко мне ничего не дается, но я всегда знаю, куда и зачем иду. Знаю и верю, что во всем есть благо и в этом не исключение.
Не буду искать виноватых, буду доказывать делом и сделаю все, чтобы завоевать этот пояс не давая возможности судьям принимать решения.
Получаю огромное количество звонков, сообщений со словами поддержки в мой адрес за что хочу сказать большое спасибо всем ,кто болел и переживал!
Для меня гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что написано на бумаге.
Хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к моему пути в этом спорте», — написал Анкалаев в социальных сетях.