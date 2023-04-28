Исмаилов — о бое Емельяненко — Ершов: «Думаю, Саша должен одержать другую победу»

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал предстоящий поединок тяжеловеса Александра Емельяненко против блогера Евгения Ершова.

«Хорошо, что Александр подерется не с профессиональным спортсменом. Банально будет высказывать свои пожелания, но в любом случае желаю Саше всего наилучшего, чтобы у него в жизни все хорошо было, чтобы победил свой основной бой, выиграл основной бой, а не то что в клетке. Чтобы все-таки победил и почувствовал сладкое послевкусие победы. Всегда. Каждый раз думаю, что Саша все сделал, у Саши получилось... Я был уверен, что в последний раз мы не столкнемся с новостями, но мы столкнулись. То, что он дерется, — второй план. На первом плане, думаю, у него должна быть другая победа», — сказал Исмаилов журналистам перед турниром RCC HARD в Екатеринбурге.

Емельяненко и Ершов проведут бой в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве.

В последнем поединке Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.