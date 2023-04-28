КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:01

Исмаилов — о бое Емельяненко — Ершов: «Думаю, Саша должен одержать другую победу»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал предстоящий поединок тяжеловеса Александра Емельяненко против блогера Евгения Ершова.

«Хорошо, что Александр подерется не с профессиональным спортсменом. Банально будет высказывать свои пожелания, но в любом случае желаю Саше всего наилучшего, чтобы у него в жизни все хорошо было, чтобы победил свой основной бой, выиграл основной бой, а не то что в клетке. Чтобы все-таки победил и почувствовал сладкое послевкусие победы. Всегда. Каждый раз думаю, что Саша все сделал, у Саши получилось... Я был уверен, что в последний раз мы не столкнемся с новостями, но мы столкнулись. То, что он дерется, — второй план. На первом плане, думаю, у него должна быть другая победа», — сказал Исмаилов журналистам перед турниром RCC HARD в Екатеринбурге.

Емельяненко и Ершов проведут бой в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве.

В последнем поединке Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.

Александр Емельяненко
Магомед Исмаилов
ММА
0
Читайте также
Ужасный плей-офф Капризова. Главная звезда «Миннесоты» совсем потухла в Кубке Стэнли
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Украинские СМИ сообщили о гибели в ЛНР несостоявшегося пресс-секретаря Зеленского
Минобороны сообщило об ударе ВС России по объединенному штабу обороны ВСУ в Артемовске
Ракетные войска РФ поразили объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Царукян: «Павлович может нокаутировать Джонса»

Василевский считает, что Петр Ян может вернуться на прежний уровень