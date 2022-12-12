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12 декабря, 09:10

Магомед Исмаилов: «У чемпиона есть имя, и зовут его Магомед Анкалаев!»

Исмаилов поддержал Анкалаева после ничьей в титульном поединке
Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) поддержал бывшего претендента на титул UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева (18-1).

«У чемпиона есть имя, и зовут его Магомед Анкалаев! — написал Исмаилов в соцсетях. — Пересмотрел бой, и вопросов по поводу победителя не осталось! Не знаю, куда смотрели судьи, но грабить они умеют! Во всем есть благо, и в этом тоже, брат. Не падай духом, все главные победы у тебя еще впереди! Очень горд за тебя, чемп».

Бой Анкалаева и Яна Блаховича (29-9) завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Магомед Анкалаев
Магомед Исмаилов
ММА
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