Магомед Исмаилов ответил на слухи о бое с Ромеро: «Поберегите своего излюбленного Ромеро»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) раскритиковал людей, сомневающихся в его победе над бойцом Bellator Йоэлем Ромеро (15-6).

«Тут в интернете гуляет информация, что я вызвал на бой Ромеро, — написал Исмаилов в соцсетях. — На самом деле я ответил на вопрос: «Что, если его подпишут в АСА и предложат мне бой?!» Я сказал, что это интересно. Ромеро — это большое имя в нашем спорте, но если я выиграю у него, все равно скажут: «Он стар, и Ромеро уже не тот». Теперь я вижу комментарии людей под фото, где красуемся я и Ромеро: «Это не твой уровень Мага, Ромеро тебя размотает, Ромеро слишком хорош для него». Я прямо сейчас смеюсь вам в лицо, так, что звуковые волны потряхивают ваши щечки. У меня дежа вю, ребята, это уже было... и не раз. Ромеро, несмотря на свой возраст, остается очень хорош и конкурентен, но если такое случится и мы зайдем в клетку, все, кто не давал мне шансов, обязательно скажут: «Ромеро уже не тот, он стар». Ин ша Аллах! Не говорите мне, что я чего-то не смогу, поберегите своего излюбленного Ромеро, мне ведь он тоже нравится».

Ранее вице-президент ACA Асланбек Бадаев сообщил, что он ведут диалог с кубинцем.