Александр Емельяненко сменил имидж: как теперь выглядит боец

Российский боец MMA Александр Емельяненко объяснил, для чего он менял имидж.

«Старина была для съемок. Я снимался в кино, и это было специально для съемок. Подкрашена борода, подкрашена голова — специально был седой цвет. Но в итоге мой внешний вид мне не понравился, супруге не понравился, и пришлось от него избавиться», — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ.

Александр Емельяненко новый образ.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Александр Емельяненко судейским решением проиграл блогеру Святославу Коваленко.