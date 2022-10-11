Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:56

Александр Емельяненко отреагировал на критику Камила Гаджиева

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на критику Камила Гаджиева.

Ранее в интервью Sport24 президент промоушена AMC Fight Nights заявил, что основатель поп-ММА организации Arena Сергей Еркаев уничтожит Емельяненко в их предстоящем бою.

«Что я бы передал людям, которые перестали верить в меня после поражения от Дацика? Пусть начнут с себя. Пусть посмотрят в зеркало, пообщаются со своим отражением. Я не обращаю абсолютно никакого внимания на подобных людей и подобные высказывания. Куда ветер подует, туда и задницу направляют. Сегодня они за меня, завтра уже против меня. Это люди без мнения».

«Камил Гаджиев сказал, что уверен в победе Сергея Еркаева? Камил Гаджиев относится к той же категории людей, про которых я только что сказал», — резюмировал он.

Емельяненко и Еркаев возглавят турнир Arena, который состоится 6 ноября в Москве. 24 сентября в главном событии турнира Hardcore Boxing Емельяненко нокаутом на 13-й секунде уступил Вячеславу Дацику.

Источник: https://youtube.com/shorts/DUq5p58iIcE?feature=share
Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
1
0
Читайте также
«Займитесь собственной жизнью». Французский разыгрывающий «Зенита» ответил своим хейтерам
Гашек нашел для чехов еще одного врага помимо России, но его угрозы вызывают лишь смех
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Число погибших в результате теракта на Крымском мосту возросло до четырех
КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Это люди без мнения». Емельяненко обратился к тем, кто перестал верить в него после поражения от Дацика