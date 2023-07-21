Шлеменко выступил против абортов: «Мы вымрем, если их оставим»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко в интервью «СЭ» заявил, что он категорически против абортов.

— То есть вы против абортов?

— Конечно, я против абортов!

— Почему?

— Потому что мы вымрем, если их оставим.

— Вот такая ситуация, такое тоже случается: допустим, женщину изнасиловали...

— Я понял тебя. Это часто всегда любят использовать те, кто лоббирует убийство наших детей. Но это очень мизерный случай, и таких собак, которые это делают, надо убивать. Публично казнить их! Понимаешь?! Тогда их будет меньше. Имею в виду собак, которые насилуют детей, взрослых. А так могу сказать, что лучше следить за своими женщинами.

21 июля на турнире SFC в Омске Александр Шлеменко проведет бой с бывшим бойцом UFC Алексом Оливейрой.