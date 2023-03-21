Хирамагомедов обвинил Регбиста во лжи: «Я бы убил этого ребенка»

Российский боец MMA Гамзат Хирамагомедов (12-5) заявил, что он служил вместе с Данилом «Регбистом» Алеевым, однако никакой между ними драки не было. Об этом Хирамагомедов сказал «СЭ».

— Регбист на подкасте Григория Дрозда рассказал о вашей драке в армии. Как это было с твоей стороны?

— Я вообще ничего такого подобного даже не помню. Да, я помню, что он был с моего призыва, я видел его в части, но чтобы он лежал на кровати, читал книгу... знаешь, в армии на кровать не ляжешь, тем более книгу не почитаешь, братан. Поэтому он воздух. Все, что он рассказал — это просто хайп. Я ему писал, он мне даже не отвечал. Я пошел на Hardcore, и я думаю, ему показали мое видео. Просто я не понимаю, для чего он это сделал.

— Драки между вами не было?

— Нет конечно, я бы убил этого ребенка, если он со мной драться захочет. Он где вообще? Он кто вообще? Его в части не видно не слышно было.

— Но вы вместе служили?

— Да, такое было.

— Если ты его встретишь, что ты ему скажешь?

— Он для меня как ребенок, маленький мальчик. Что с ним сделать? Побить? Что это изменит? Я думаю, что все понимают, кто он есть, потому что был бы он мужчиной, он бы мне ответил. Раз он мне не ответил...

— Ты ему писал?

— Я ему и писал, и на Hardcore конференция была. Хотелось бы, чтобы позвали и его, и меня, и чтобы мы сидели. Мне интересно, как он это вживую все будет рассказывать.

Ранее Регбист заявил, что подрался с Хирамагомедовым в армии, потому что он мешал ему читать книгу, когда Хирамагомедов якобы докопался до другого служащего.