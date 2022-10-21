Ислам Махачев раскритиковал джиу-джитсу Порье: «Кто дал ему черный пояс?»

Претендент на пояс UFC в легком весе Ислам Махачев в ходе разговора на Youtube-канале Daniel Cormier усомнился в происхождении черного пояса бывшего временного чемпиона легкого веса Дастина Порье.

Даниэль Кормье: «Единственный, кого Чарльз не финишировал — Тони Фергюсон. Потому что он не постучал при армбаре, хотя многие постучали бы».

Ислам Махачев: «Потому что у него есть навыки в грэпплинге. Все эти ребята — Чендлер, Гэтжи, Порье — у них нет ничего в партере».

Даниэль Кормье: «Дастин Порье — черный пояс».

Ислам Махачев: «Да черный пояс... «.

Даниэль Кормье: «Правда! (смеется) Он черный пояс по джиу-джитсу».

Ислам Махачев: «Брат, пожалуйста... Ты видел, когда он держал его [Оливейру] руку и попытался сделать кувырок... Что это было?».

Даниэль Кормье: «Грэнби-ролл».

Ислам Махачев: «И это черный пояс? Кто его дал ему, брат? Тут нужно проверить. У многих нужно забрать их черные пояса, потому что они выставляют джиу-джитсу в плохом свете. У многих сейчас черные пояса, но... Не знаю, брат... Кто дает этим ударникам черные пояса? Вот ты черный пояс?»

Даниэль Кормье: «Нет, коричневый».

Ислам Махачев: «Я согласен с твоим коричневым. Ты не черный пояс, а кто дал Порье черный?».

Даниэль Кормье: «Он держал Хабиба в гильотине и почти...».

Ислам Махачев: «Всем, у кого хорошая гильотина, давать черный пояс? Вот мне бы ты какой пояс дал?».

Даниэль Кормье: «Синий. Шучу (смеется)».

Ислам Махачев: «Завтра, брат, у меня будет золотой пояс. В джиу-джитсу мне не нужен пояс, в самбо у меня был красный, какой угодно. Джиу-джитсу — это не моя игра».

22 октября Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный титул легкого веса на UFC 280 в Абу-Дабу.