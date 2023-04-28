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Сегодня, 20:19

Исмаилов: «Готов залететь в кулачку за десять миллионов долларов»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский средневес Магомед Исмаилов рассказал, готов ли он провести бой на голых кулаках.

«Что нужно, чтобы я провел бой на голых кулаках? Ничего. Я раньше любил накидывать и называть суммы, которые мне точно не предложат. Давайте сейчас так скажем: десять миллионов долларов — и я залечу в кулачку. Я ведь знаю, что мне их не дадут, поэтому называю эти цифры», — сказал Исмаилов журналистам перед турниром RCC Hard в Екатеринбурге.

В главном событии RCC Hard, который пройдет 29 апреля в Екатеринбурге, Сергей Калинин по прозвищу Кратос встретится с бразильцем Кристианом Фроличем. Турнир будет комментировать Магомед Исмаилов.

Магомед Исмаилов
ММА
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