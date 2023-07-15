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ММА

Сегодня, 16:59

Мирзаев: «Если на тебя лает собака, ты же не становишься на четвереньки»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец ММА Расул Мирзаев опубликовал сообщение в социальных сетях после видео блогера Камиля Аллахвердиева.

«Если тебя оскорбляют никогда не отвечай им в ответ, — написал Мирзаев в соцсетях. — Ведь если на тебя лает собака, ты же не становишься на четвереньки и не лаешь ей в ответ. Притча такова. И всегда помните: чем ниже интеллект, тем громче оскорбления!»

Ранее стример Камиль Аллахвердиев, известный как Лахма, опубликовал видео на YouTube, в котором изложил свою версию событий 2016 года, когда у него случился конфликт с бойцом Расулом Мирзаевым. Ссора завершилась нападением на Мирзаева и его избиением. Аллахвердиев сейчас живет за границей, так как до сих пор скрывается от правоохранительных органов.

7 лет назад Расула Мирзаева жестоко избил товарищ Хабиба. Нападавший рассказал свою версию событий

Расул Мирзаев
ММА
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