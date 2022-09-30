Российский боец ММА Сергей Харитонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящем бое между Артемом Тарасовым и Святославом Коваленко в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Бой Коваленко — Тарасов медийный? Людям нравится. Почему нет? Никто же не против. Этот бой не просто так ставили в кард. Значит, людям интересно. Мы спортсмены, это наша работа. Если людям мы интересны, нужно двигаться, зарабатывать, показывать. Если людям интересен этот бой, они будут его смотреть», — сказал Харитонов «СЭ».

Бой состоится 30 сентября в Москве. Трансляция начнется в 23.00 по московскому времени на РЕН ТВ.

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