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Сегодня, 17:00

Харитонов высказался о бое Коваленко — Тарасов: «Людям нравится. Этот поединок не просто так ставили в кард»

Харитонов высказался о бое Коваленко против Тарасова
Артем Бухаев
Корреспондент

Российский боец ММА Сергей Харитонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящем бое между Артемом Тарасовым и Святославом Коваленко в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Бой Коваленко — Тарасов медийный? Людям нравится. Почему нет? Никто же не против. Этот бой не просто так ставили в кард. Значит, людям интересно. Мы спортсмены, это наша работа. Если людям мы интересны, нужно двигаться, зарабатывать, показывать. Если людям интересен этот бой, они будут его смотреть», — сказал Харитонов «СЭ».

Бой состоится 30 сентября в Москве. Трансляция начнется в 23.00 по московскому времени на РЕН ТВ.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по ссылке.

Сергей Харитонов
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