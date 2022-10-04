Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:17

Умар Нурмагомедов — Стерлингу: «Попробуй остановить меня, борец»

Умар Нурмагомедов бросил вызов чемпиону UFC в легчайшем весе Алджамейну Стерлингу
Давид Хачатрян

26-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) ответил на заявление действующего чемпиона легчайшего дивизиона UFC Алджамейна Стерлинга (21-3), который сказал, что любой американский борец остановит Умара.

«Если ты потеряешь чемпионский пояс, попробуй остановить меня, борец. А если ты защитишь свой титул, я приду за тобой», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов в прошлом бою победил американца Нейта Манесса (14-2) единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. В настоящее время он находится на 13-й строчке рейтинга легчайшего веса UFC.

Алджамейн Стерлинг
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
1
0
Читайте также
Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» 4 октября 2022 года
Волейболисток заставили переодеваться в обществе трансгендера. Все по законам США
Глава МВД Сербии Вулин ответил послу Украины на призыв к антироссийским санкциям
Пугачева отреагировала на критику в свой адрес
В Подмосковье задержали водителя автомобиля с телом выкопанной из могилы женщины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Александр Емельяненко — Еркаеву: «Ты очень рано поверил в себя»

Сехудо назвал лучшего полулегковеса мира. И это не боец UFC