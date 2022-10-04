26-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) ответил на заявление действующего чемпиона легчайшего дивизиона UFC Алджамейна Стерлинга (21-3), который сказал, что любой американский борец остановит Умара.

«Если ты потеряешь чемпионский пояс, попробуй остановить меня, борец. А если ты защитишь свой титул, я приду за тобой», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов в прошлом бою победил американца Нейта Манесса (14-2) единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. В настоящее время он находится на 13-й строчке рейтинга легчайшего веса UFC.