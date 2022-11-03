Российский боец MMA Уваров отправился добровольцем в зону специальной военной операции

Российский боец ММА Игорь Уваров принял решение отправиться добровольцем в зону специальной военной операции, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу промоушена «Наше Дело».

По данным источника, в настоящий момент 22-летний спортсмен уже проходит боевое слаживание в составе добровольческого отряда. Отмечается, что у Уварова нет ни армейского звания, ни боевого опыта.

«Пошел добровольцем потому, что сердце позвало, я вижу, что моя страна нуждается в добровольцах. Мы ребята простые. Надо — значит, идем. Родина одна у нас, поэтому мы идем ее защищать, несмотря ни на что», — приводит РИА слова Уварова.

На счету Уварова шесть боев в лиге «Наше Дело», в которых он одержал три победы и три поражения.