Василевский о потенциальном бое с Магомедом Исмаиловым: «Он мой друг — не смогу ударить его по лицу»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский оценил шансы на поединок с Магомедов Исмаиловым.

«Нет, Мага мой друг, достаточно близкий. Я очень долго тренировался и с ним, и с его братом Рамазаном. Наш бой по кулачке будет выглядеть глупо. И я не смогу ударить голым кулаком Магу по лицу. У него хорошие возможности в роли ведущего, потому что всегда была сильная медийная составляющая. Магомед веселый, и что самое главное — у него есть харизма. Это очень важно. Он популярен не за счет оскорблений, а из-за своей открытости к людям», — цитирует бойца «КП Спорт».

Ранее Василевский заявил, что хочет стать чемпионом Hardcore Boxing,