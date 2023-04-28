КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:09

Василевский о потенциальном бое с Магомедом Исмаиловым: «Он мой друг — не смогу ударить его по лицу»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Российский боец ММА Вячеслав Василевский оценил шансы на поединок с Магомедов Исмаиловым.

«Нет, Мага мой друг, достаточно близкий. Я очень долго тренировался и с ним, и с его братом Рамазаном. Наш бой по кулачке будет выглядеть глупо. И я не смогу ударить голым кулаком Магу по лицу. У него хорошие возможности в роли ведущего, потому что всегда была сильная медийная составляющая. Магомед веселый, и что самое главное — у него есть харизма. Это очень важно. Он популярен не за счет оскорблений, а из-за своей открытости к людям», — цитирует бойца «КП Спорт».

Ранее Василевский заявил, что хочет стать чемпионом Hardcore Boxing,

Источник: КП-Спорт
Магомед Исмаилов
ММА
0
Читайте также
Непомнящий был на грани пропасти. Ничья в 13-й партии — удача для россиянина
Ужасный плей-офф Капризова. Главная звезда «Миннесоты» совсем потухла в Кубке Стэнли
Украинские СМИ сообщили о гибели в ЛНР несостоявшегося пресс-секретаря Зеленского
Минобороны сообщило об ударе ВС России по объединенному штабу обороны ВСУ в Артемовске
Ракетные войска РФ поразили объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исмаилов: «Готов залететь в кулачку за десять миллионов долларов»