Василевский считает, что Петр Ян может вернуться на прежний уровень

Российский боец ММА Вячеслав Василевский считает, что экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян может вернуться на прежний уровень.

«Физически и технически Петр с этого уровня и не уходил. Просто у него случился какой-то эмоциональный спад. Нет блеска в глазах. Раньше он выходил на бои и моментально разгонялся, становился неуязвимым. Может, с возрастом повысился инстинкт самосохранения? Может, мотивации стало меньше? Он — парень из деревни, который уже всего достиг. Думаю, если он в себе откроет то, ради чего ему нужно это делать опять, он сможет вернуться», — цитирует бойца «КП Спорт».

12 марта Ян потерпел поражение от грузинского бойца Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221. Это поражение стало третьим подряд в карьере россиянина и четвертым в UFC.