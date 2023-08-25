Тактаров — о возможном бое с мексиканцем: «Живым он с ринга не уйдет!»

Российский боец Олег Тактаров заявил «СЭ» о готовности провести поединок с представителем мексиканцев, напавших на него в январе 2022 года.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил, что бой Тактарова с мексиканцем планируется на 27 октября.

«Живым он с ринга не уйдет. Неважно по каким правилам будет проходить бой. Если это тот самый мексиканец будет, то мне было бы интересно провести поединок. Я успею подготовиться к нему. Иду на тренировку уже!», — сказал Тактаров «СЭ».

Российский боец Олег Тактаров после ничьей с американцем Джеффом Монсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» заявил о желании провести поединок против соперника из Мексики.

В январе 2022 года стало известно о нападении на Тактарова в Мексике. Инцидент случился из-за того, что россиянин заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. После этого Олега жестоко избили.