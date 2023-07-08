Российский боец PFL Мохнаткина вышла замуж за молдавского бойца UFC Спивака

Российский боец PFL Марина Мохнаткина вышла замуж за молдавского бойца UFC Сергея Спивака.

Спортсменка на своей странице в социальной сети опубликовала фотографию с церемонии бракосочетания, которая состоялась в четверг, 6 июля, в Лас-Вегасе.

35-летняя Мохнаткина за карьеру одержала 10 побед и потерпела 3 поражения в ММА.

28-летний Спивак занимает 8-е место в рейтинге тяжеловесов UFC. Его рекорд 16-3. 2 сентября Он сразится с первым номером рейтинга Сирилом Ганом на турнире UFC в Париже.