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Сегодня, 07:14

Российский боец PFL Мохнаткина вышла замуж за молдавского бойца UFC Спивака

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец PFL Марина Мохнаткина вышла замуж за молдавского бойца UFC Сергея Спивака.

Спортсменка на своей странице в социальной сети опубликовала фотографию с церемонии бракосочетания, которая состоялась в четверг, 6 июля, в Лас-Вегасе.

35-летняя Мохнаткина за карьеру одержала 10 побед и потерпела 3 поражения в ММА.

28-летний Спивак занимает 8-е место в рейтинге тяжеловесов UFC. Его рекорд 16-3. 2 сентября Он сразится с первым номером рейтинга Сирилом Ганом на турнире UFC в Париже.

Марина Мохнаткина
ММА
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