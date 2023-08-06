Чурчаев вызвал на бой Мирзаева: «Расул требует деньги от Лахмы за причиненные побои»

Российский боец поп-ММА Шовхал Чурчаев поддержал стримера Лахму (настоящее имя Камиль Аллахвердиев) в конфликте с Расулом Мирзаевым и вызвал того на бой по правилам бокса.

«Вы все знаете о конфликте между Лахмой и Мирзаевым. Не буду вдаваться в этические аспекты данной ситуации. Но я сторонник того, что человек, чью честь несправедливо задели, имеет право поступить, как он считает нужным. Но сейчас речь идет о другом. Расул Мирзаев требует деньги от Лахмы за причиненные побои. Не задаваясь вопросом, кто заплатит Лахме за годы, проведенные на чужбине без родных, Родины и поддержки. Все это из-за того, что кто-то подумал, что может просто ударить человека, и за это ему ничего не будет. Спросите, а как я связан с этим? Я воспитан так, что считаю себя имеющим право поддержать человека, которого считаю братом. Учитывая, что Расул готов закрыть этот вопрос посредством денег, у меня есть возможность, чтобы ты их получил. Расул, проведи со мной поединок по боксу, и таким образом давай завершать этот вопрос!

Уже есть промоушен Superseries Boxing, который готов организовать этот бой. Расул, есть возможность заработать деньги, а не просить их за ситуацию, которую ты сам устроил. Вы также знаете, что мои гонорары под 10 лямов. Если для Расула вся жизнь и все вопросы крутятся вокруг денег, я также готов отдать весь свой гонорар ему (Бисмилляh). Говорю это не ради хайпа, а с желанием, чтобы мой брат Лахма мог спокойно жить и наконец ощутить тепло своей семьи и Родины. Давай, поставим точку в этом вопросе на ринге, в равных условиях. Я думаю, что это будет интересно для публики», — написал Чурчаев в Instagram* (компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ).

В конце 2016 года Лахма и его два товарища жестоко избили Мирзаева в его квартире. Так Лахма отомстил Мирзаеву за то, что тот вступился за блогера Гусейна Гасанова в московском ночном клубе «Облака». По словам Лахмы, Гасанов его оскорбил, а Мирзаев ударил — после желания Лахмы разобраться с блогером-миллионником.

4 августа Мирзаев провел бой по боксу в лиге Pravda, уступив Искандару Зияеву судейским решением.