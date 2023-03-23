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Сегодня, 18:35

Российский боец Сергей Калинин рассказал, в чем сила Дацика

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец Сергей Калинин рассказал, как может пройти бой Вячеслава Дацика с американцем Кевином Джонсоном.

«Здесь все зависит от самих бойцов, но сколько раз Дацик доказывал, что его ярость может перебить любого профессионала. Нокаутер, панчер — он всегда опасен в любом случае. А Дацик таким и является», — приводит слова Калинина РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет на арене «Динамо» в Москве. Прямую трансляцию турнира смотрите в прямом эфире РЕН ТВ вечером 31 марта.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1087443-iarost-mozhet-perebit-boets-kalinin-rasskazal-v-chem-sila-datsika
Сергей Калинин
Вячеслав Дацик
ММА
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