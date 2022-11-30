Шара Буллет: «Дацик людей мучал в тюрьмах, ломал их»

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) сообщил, что Вячеслав Дацик (13-16) просит Вагаба Вагабова (28-1) не поднимать публично истории, о которых «мало кто знает». Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Дацик — интересный персонаж, ветеран этого спорта. Я знаю его истории, которые мало кто знает. Не хочу сейчас озвучивать. Он людей мучал в тюрьмах, зонах. Он был нехорошим персонажем.

— Это на уровне слухов или источники подтвержденные?

— У меня есть человек, который говорит: «Я могу привести человека, который сидел с ним в зоне и сказать, как все было». Он знает, что он [Дацик] делал, что вытворял со слабыми людьми, ломал их. Не буду национальности называть тех людей, которых он ломал, но если я скажу, эти люди могут ему проблемы в жизни создать.

— Он же вроде как другим стал, прошлое отпустил уже давно.

— Надеюсь, так и есть. Поэтому я эту тему не поднимаю. Человек мог измениться за это время, покаяться перед всевышним. Кто покаялся перед всевышним, не имеют его права осуждать за старые поступки, если всевышний ему это простил.

— У Вагаба Вагабова был личный интерес подраться с Дациком.

— Вагаб тоже в курсе этой истории. Он хотел ее поднять, и Вячеслав понял, в какой яме он окажется, если эта история всплывет. Он решил обойти ее стороной, не пытается сесть с ним на одной конференции, заранее просит, умоляет команду Вагабова, чтобы он не поднимал этот вопрос. Если этот вопрос поднимется, его старое может настигнуть.