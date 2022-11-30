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Сегодня, 11:43

Шара Буллет рассказал, откуда у него такое прозвище

Давид Хачатрян
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Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) сообщил, что на родине его очень давно прозвали Шара Пуля. Об этом он рассказал в интервью «СЭ».

— Тебе больше приятно, когда по имени обращаются или по никнейму?

— И так и так привык уже, не принципиально (смеется).

— Почему именно Шара Буллет? Почему такое прозвище?

— Здесь меня Шара Буллет все называют. Так меня звали на улице, друзья, родственники. Шара Пуля. И прошло время, я начал немного английский осваивать и понял, что пуля — это в переводе на английский bullet. В «Одноклассниках» у меня ник был Шара Пуля. И в «инстаграме"* решил не «Шара Пуля», а «Шара Буллет» сделать. Так и пошло.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской.

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