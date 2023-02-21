Шара Буллет: «Хочу подраться с Веттори. Мне будет выгодно, если он выиграет у Долидзе»

Российский боец Шарабутдин Магомедов заявил «СЭ», что хочет дебютировать в UFC поединком против экс-претендента на титул в среднем весе итальянца Марвина Веттори.

«Хочу подраться с Марвином Веттори, — сказал Магомедов «СЭ». — Веттори подерется с Романом Долидзе? Мне было бы выгодно, чтобы он выиграл, и я с ним подрался».

Веттори и Долите подерутся на турнире UFC 286, который состоится 18 марта в Лондоне.

Согласно Sherdog, на счету Магомедова 11 побед и 0 поражений. Дебютный бой Шара Буллет планирует провести в июне или июле.