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Сегодня, 22:39

Шара Буллет: «Хочу подраться с Веттори. Мне будет выгодно, если он выиграет у Долидзе»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец Шарабутдин Магомедов заявил «СЭ», что хочет дебютировать в UFC поединком против экс-претендента на титул в среднем весе итальянца Марвина Веттори.

«Хочу подраться с Марвином Веттори, — сказал Магомедов «СЭ». — Веттори подерется с Романом Долидзе? Мне было бы выгодно, чтобы он выиграл, и я с ним подрался».

Веттори и Долите подерутся на турнире UFC 286, который состоится 18 марта в Лондоне.

Согласно Sherdog, на счету Магомедова 11 побед и 0 поражений. Дебютный бой Шара Буллет планирует провести в июне или июле.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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