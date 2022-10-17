Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:18

Шара Буллет: «Очень сильно хочу побороться с Хабибом»

Шара Буллет рассказал, что мечтает побороться с Хабибом Нурмагомедовым
Давид Хачатрян

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) заявил, что, если ему выпадет возможность побороться с Хабибом Нурмагомедовым (29-0), он ею обязательно воспользуется. Об этом он сказал «СЭ».

«Честно говоря, очень сильно интересно с ним [с Хабибом] до стойки до балла побороться, — сказал Магомедов. — Просто чтобы его силу на себе ощутить и понять, насколько мне еще надо работать. Я ни разу не сталкивался с ним. Если бы столкнулся в зале, я бы сказал: «Давай поборемся». Хочу его силу на себе примерить».

Магомедов в прошлом бою победил Сергея Мартынова (16-5) техническим нокаутом в третьем раунде 13 августа на RCC: Intro 22 в Екатеринбурге.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
0
Читайте также
С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине
WP указала на рост популярности идей Путина на Западе
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ислам Махачев назвал главную проблему в своей карьере

Махачев — о Кормье: «Только взгляните на этого толстяка»