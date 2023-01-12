Шара Буллет про подписание в UFC: «Дана Уайт предложил эксклюзивные условия»

Российский боец Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет рассказал, как руководство UFC заключило с ним эксклюзивный контракт.

«Понравился руководству UFC насколько, что оно уже готово предложить мне эксклюзив? Не знаю. Видимо, понравился.

Он (Али Абдель-Азиз. — Прим. «СЭ») сказал, что я очень сильно понравился Мику Мейнарду (матчмейкер UFC. — Прим. «СЭ»). Али говорит: «Он [Мейнард] давно мне не звонил, а тут он начал». Вообще был удивлен он. Мик говорит: «Ты же с Дагестана многих знаешь. Помоги узнать кто его представитель». Вот так он вышел со мной на связь. Я понимал, что, естественно, если Али Абдель-Азиз будет мои права там отстаивать, то можно и лучшие условия вытащить. Али с ним созвонился, и поэтому, наверное, Дана Уайт, предложил такие условия». — сказал Шара Буллет «СЭ».

Согласно Sherdog и Tapology, на счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений.