Шара Буллет: «Я залетел в UFC на достойных условиях: больше, чем 50 + 50 тысяч долларов за бой»

Новоиспеченный боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет в интервью «СЭ» впервые раскрыл детали перехода в сильнейшую лигу мира.

«Али Абдель-Азиз (известный менеджер бойцов. — Прим. «СЭ») по видеосвязи мне сказал, что UFC хотят выйти на меня и заключить со мной контракт, — сказал Магомедов. — Он [Абдель-Азиз] про UFC, а я ему про Bellator и One FC, чтобы в России можно было подраться, чтобы не эксклюзив был. Потом, может быть, чтобы история с Минеевым не закрылась полностью. Он говорит: «Смотри, я могу тебе помочь с UFC, просто так, помогу, услугу сделаю, потому что они попросили, но, если ты хочешь в другие организации, то должен со мной контракт заключить». И вот я понял, чтобы на Америку идти, надо с Али двигаться».

«Вот так мы с ним заключили контракт. Потом он мне говорит: «В One FC еще не знаю, но в Bellator вот такие условия. Мне позвонил Дана Уайт и предложил намного лучше условия». Я взглянул на эти условия и был счастлив их увидеть эти цифры. Я взял и подписал контракт. Не знаю, заключал ли такой контракт кто-то из России или нет, я их цифры не знаю, но мои — немаленькие. В RCC за победу [над Рагозиным] я получил в два раза меньше, чем они [UFC] предложили мне за выход. Цифры не буду озвучивать, но это хорошие для России цифры. Думаю, на достойных условиях зашел туда», — заявил 28-летний боец.

«Больше всего нравится, что они сами предложили мне эти деньги. И они намного больше, чем я хотел. Я в интервью говорил, что если UFC предложат мне 50 + 50 тысяч долларов, то я бы согласился. А они мне предложили больше, чем 50 + 50 тысяч долларов», — добавил Магомедов.

Согласно Sherdog, на счету Магомедова 11 побед и 0 поражений.