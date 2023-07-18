Алискеров: «На замену Пауло Косте выйдет Долидзе. Сказали, хотят мейн-ивент сделать»

Российский боец UFC Икрам Алискеров подтвердил, что Пауло Коста снялся с поединка на UFC 291, и назвал имя соперника, который заменит бразильца.

«Боя на UFC 291 не будет, перенесли на неопределенный срок, — сказал Алискеров «СЭ». — Сказали, ближе к сентябрю будет бой. Может, даже в сентябре. Мне неделю назад позвонили, сказали, что Коста не будет со мной драться, и на замену Роман Долидзе выходит. Сказали, не раньше сентября. Может ли быть в Париже? Нет, мне даже сказали, что хотят мейн-ивент, может, сделать в Вегасе на UFC Fight Night. Может, даже пять раундов бой будет. Посмотрим, будем ждать».

22 июля на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити Икрам Алискеров должен был встретиться с Пауло Костой. Для Алискерова бой стал бы вторым в UFC — в дебюте он нокаутировал Фила Хоуза в первом раунде. Роман Долидзе (6-2 в UFC) в прошлом поединке уступил Марвину Веттори единогласным решением судей.