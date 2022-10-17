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Сегодня, 10:23

Ислам Махачев назвал главную ошибку соперников Оливейры

Давид Хачатрян

31-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) отметил, что каждый из последних оппонентов Чарльза Оливейры (33-8) пытался нокаутировать бразильца и не хотел идти в партер, из-за чего падала выносливость.

«Его противники пытались его нокаутировать, — отметил Махачев в интервью Shak MMA. — Все они отправляют его в нокдаун, но никто не идет дальше в партер, чтобы прикончить его, потому что они боятся его грэпплинга. Это большая проблема. Они позволяют ему подняться на ноги, а потом снова пытаются нанести сильный удар, и от этого устают. Я думаю, что это большая ошибка.

Что его [Оливейру] удивит в бою со мной? Моя сила и борьба. Я готов драться везде — в стойке и в партере".

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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