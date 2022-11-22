Боец UFC Махачев заявил, что не хотел бы присутствовать на поединках по поп-боксу

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев на встрече в Махачкале раскритиковал развлекательные поединки по поп-боксу.

— Сейчас стало модным из ММА переходить в бокс, вот как Магомед Исмаилов, многие другие. Есть ли у тебя в планах выступить в боксе когда-нибудь?

— Нет таких планов. Каждый должен заниматься своим делом, я боец ММА и буду продолжать в этом виде спорте.

— А если большой гонорар?

— Нет. У меня с деньгами нет проблем, друзей много, у кого есть деньги. Если нужны будут, то [помогут]. За деньгами я не буду идти туда. Какой бокс ты имеешь в виду, я тоже понял. Это не наше дело, такие вещи, которые они там себе позволяют — я бы даже присутствовать там не хотел бы, не то что участвовать.

22 октября Махачев победил Чарльза Оливейру удушающим приемом на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе