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27 сентября, 08:46

Махачев обратился к Чендлеру: «Пожалуйста, заткнись»

Махачев жестко высказался в адрес Чендлера, посоветовав ему меньше болтать
Давид Хачатрян

31-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) жестко высказался в адрес американца Майкла Чендлера (23-7), посоветовав ему меньше болтать.

«Ха-ха. Твои единственные две победы в UFC — это Хукер, который вышел на бой после поражения, и Тони, который идет на серии из 5 поражений. Пожалуйста, заткнись и оставайся в строю», — написал Махачев в Twitter в ответ на интервью Чендлера, в котором он заявил, что Махачев ни с кем из топовых соперников не дрался, поэтому он не заслуживает титульного боя.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Чендлер подерется с Дастином Порье (28-7) 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке, США.

Ислам Махачев
Майкл Чендлер
UFC
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