Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:17

Умар Нурмагомедов: «Мой брат Усман лучше меня»

Умар Нурмагомедов считает своего брата чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова лучше него
Давид Хачатрян
Telegram Дзен

27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (16-0) заявил, что его брат, непобежденный чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (16-0) лучше него по всем аспектам.

«Кто лучше, я или Усман? Усман! По всем аспектам. Этот парень лучший. Это же мой брат. Почему он не может быть лучше? Я буду только счастлив, если он сможет завоевать все титулы на свете. Это же мой братишка», — сказал Нурмагомедов ESPN.

Умар нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Усман стал чемпионом Bellator, победив Патрики Фрейре (24-11) 18 ноября 2022-го на Bellator 288 в Чикаго, США.

Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
ММА
0
Читайте также
Бетина Попова: «Стоит относиться философски к возможному золоту Трусовой на чемпионате России-2022»
Бетина Попова рассказала, кого хотела бы видеть в роли капитанов команд на Кубке Первого канала
В Ростове на остановке поезда найден мертвым боец ММА Георгий Гаглоев
Модернизированные Т-90М поразили цели по установленным координатам в рамках СВО
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Представительница США выиграла конкурс «Мисс Вселенная»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Копылов и Нурмагомедов получили бонусы по итогам UFC Fight Night 217

Реакция бойцов на победу Умара: «Он лучше Хабиба»