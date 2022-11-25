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Сегодня, 11:30

Анкалаев: «Я на пороге мечты стать чемпионом UFC. Время пришло»

Анкалаев поделился ожиданиями от поединка за титул UFC в полутяжелом весе
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец UFC Магомед Анкалаев поделился ожиданиями от поединка против Яна Блаховича.

«Позади много лет упорного труда, и вот я на пороге своей мечты стать чемпионом UFC. 11 декабря сделаю все, чтоб эта мечта стала реальностью. Спасибо всем за поддержку и веру. Время пришло», — написал Анкалаев в соцсетях.

Ранее Иржи Прохазка отказался от поединка с Гловером Тейшейрой из-за серьезной травмы плеча. Чех освободил пояс — за вакантный титул на турнире UFC 282 побьются Магомед Анкалаев и Ян Блахович.

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
ММА
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