Евлоев обратился к Митчеллу: «Признайся, что не хочешь связываться со мной»

10-й номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (17-0) хочет провести следующий бой против 11-го номера рейтинга Брайса Митчелла (15-1).

«Митчелл, так когда ты будешь готов подраться? Я слышал, ты сказал, что ждать осталось недолго, в противном случае просто всем признайся, что не хочешь связываться со мной», — написал Евлоев в Twitter.

Евлоев должен был подраться с Митчеллом 6 мая на UFC 288, но американец получил травму. Тогда Евлоев встретился с дебютантом Диего Лопесом (21-6), которого победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).



