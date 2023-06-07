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Сегодня, 14:05

Сергей Павлович: «Нет ничего плохого, если человек умеет выпить»

Давид Хачатрян
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Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович (18-1) рассказал о своем отношении к алкоголю.

«Я на самом деле не слежу за чьей-то жизнью, это дело каждого, — заявил Павлович в интервью «Вестнику ММА». — Я не вижу ничего плохого, если человек умеет выпить и его это расслабляет. У меня нет такого, что ты вообще не должен выпивать. Мне, например, не нравится алкоголь, поэтому я не пью.
Если для расслабления, то почему ты не можешь выпить бокал вина или еще чего-то? Я не вижу в этом проблемы, здесь все индивидуально. Касаемо меня, я просто не вижу для себя в этом плюсов, мне это не интересно. Мне кажется, самый первый показатель того, что человек злоупотребляет алкоголем, это его лицо. Сразу видно, когда человек курит или пьет. Это невозможно спрятать».

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

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