Умар Нурмагомедов — о следующем сопернике: «Хоть новичок, хоть чемпион. Мне главное — подраться»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов ответил на вопрос о своем следующем поединке.

«Я жду. Жду соперника. 11 марта должны дать. Тяжело, короче. Не знаю, что мне нужно сделать, чтобы кто-нибудь согласился. Жду пока. Готов ли драться с любым? Вообще без проблем. Хоть новичок, хоть чемпион. Мне главное — подраться. Ожидаю, что мне дадут какого-то соперника, который на волоске, и его могут уволить. И он должен будет принять этот бой. Но знаете, я готов драться с любым. Я не выбираю, мне не дают выбрать. Буду драться с любым. Что поделать», — приводит Sport24 слова Нурмагомедова.

14 января на турнире UFC Fight Night 217 Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде. Всего на счету россиянина 16 боев в ММА и ни одного поражения.