Умар Нурмагомедов: «Они бегали от Хабиба и Ислама. Они не могут вечно бегать от меня»

26-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) уверен, что топовые бойцы легчайшего дивизиона избегают боя с ним.

«Они бегали от Хабиба, бегали от Ислама. Но они не могут вечно бегать от меня», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Также он заявил, что чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) должен подраться с Генри Сехудо (16-2), а не Шоном О'Мэлли (16-1).

«Генри Сехудо гораздо более сложный соперник для Алджамейна Стерлинга, чем Шон О'Мэлли. Стерлинг просто проведет О'Мэлли тейкдаун и заберет его душу», — написал Нурмагомедов.

Нурмагомедов в прошлом бою победил американца Нейта Манесса (14-2) единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. В настоящее время он находится на 13-й строчке рейтинга легчайшего веса UFC.