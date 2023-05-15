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ММА

15 мая, 14:48

Дацик обратился к Штыркову: «Не надо прятаться за заборами, найди в себе мужество принять бой»

Давид Хачатрян
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Российский боец Вячеслав Дацик ответил Ивану Штыркову, который заявил, что не хочет с ним драться.

«Иван, привет. Мне тут передали, что я не вызываю у тебя уважения. Но при этом в каждом видео ты говоришь обо мне, — сказал Дацик на YouTube-канале TRUE GYM MMA. — Хорошо, что из-за моей фамилии в названии видео кто-то вообще смотрит твои обращения.

Иван, мне предложили с тобой бой по боксу за десять дней. Я согласился, но ты начал плакать, умоляя провести его по ММА. Сказал, что я 20 лет не боролся, 13 лет сидел и мне не нравится обниматься с потными мужиками, поэтому мои менеджеры отказались… И ты этим бравируешь.

«Уральский Химзавод» испугался биться со старым толстым Дациком. Не надо прятаться за заборами, найди в себе мужество, найди силы. Я знаю, что от фармы мужское достоинство уменьшается. Собери его остатки, возьми в руки и прими вызов. Более того, люди хотят увидеть этот бой».

Штырков победил Петра Романкевича в экстра-раунде по правилам кикбоксинга на RCC 15. Бой состоялся 13 мая в Екатеринбурге.

Вячеслав Дацик
Иван Штырков
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