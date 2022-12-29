Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал переход Шары Буллета в UFC.

Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, подписал соглашение с американским промоушеном. Дебют бойца планируется на май-июнь 2023 года.

«Тут, на самом деле, двоякая ситуация. С одной стороны, он уже сделал себе имя в России, его знают, его любят многие, он может проводить здесь поединки и получать хорошие бабки. В UFC непонятно, как там, пойдет — не пойдет. Там все-таки история более спортивная. Смотря, что Шара хочет. Либо он больше хочет прогрессировать как боец со спортивной составляющей, либо хочет становиться заметной медиа-персоной, которая зарабатывает хорошие деньги. Отсюда и стоит выбирать. Но, наверное, попробовать залететь в UFC стоит», — приводит слова Василевского Eurostavka.ru.

28-летний боец провел 17 боев в смешанных единоборствах и одержал 17 побед, 13 из них — нокаутом.