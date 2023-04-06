Кудряшов проведет бой с Шьюмейкером 27 апреля на турнире Pravda Boxing

Российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов встретится с американцем Сэмом Шьюмейкером на турнире Pravda Boxing, который состоится 27 апреля во Владикавказе, сообщает пресс-служба российского промоушена.

«Уверен, что даже ощущение ожидания этого поединка никого не оставит равнодушным. Кудряшов — один из самых популярных российских боксеров, который неоднократно доказывал свой высокий класс. Шьюмейкер — не только серьёзный спортсмен, но и яркий персонаж, способный показать шоу. В любом случае, это супертяжелый вес, а у обоих соперников есть нокаутирующий удар, который может в один момент решить исход поединка», — президент Pravda Boxing Хетаг Цопанов.

37-летний Кудряшов провел последний бой в сентябре прошлого года, уступив единогласным решением судей чемпиону Hardcore Сослану Асбарову.

В июне 2022 года на турнире Pravda Boxing в Москве Кудряшов нокаутировал чемпиона AMC Fight Nights Вагаба Вагабова.

Согласно Boxrec, на счету Кудряшова 25 побед и 6 поражений, у Шьюмейкера — 5 побед и 1 поражение. Также американец выступал в кулачной организации Bare Knuckle FC.