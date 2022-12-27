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Сегодня, 11:25

Анкалаев: «В 2023 году я заберу пояс»

Магомед Анкалаев обещает забрать пояс чемпиона в 2023 году
Давид Хачатрян
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Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев (18-1) обещает забрать пояс чемпиона в 2023 году.

«Это был полезный опыт. Мне не нужны подачки. Я иду вперед и я больше не оставлю это на усмотрение судей. В 2023 году я заберу пояс», — написал Анкалаев в Twitter.

Бой Анкалаева и Яна Блаховича (29-9) завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Вакантный титул разыграют Гловер Тейшейра (33-8) и Джамал Хилл (11-1). Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Магомед Анкалаев
UFC
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