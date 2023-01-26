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Сегодня, 13:43

Российский рестлер Адилов рассказал, что сыграть плохого русского парня в кино — его мечта

Алина Савинова
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Российский рестлер Евгений Адилов по прозвищу «Настоящий Драго», выступающий в США, ответил на вопрос о главных целях в жизни.

«Сыграть в кино — это моя цель. Первая цель — попасть в более именитый промоушен. 11 февраля у меня будет первый матч в старинном промоушене, где выступал Халк Хоган. Для русского парня, приехавшего из Томской области, — большое достижение. Вторая цель — сняться в кино. Неважно, будет это эпизодическая роль или главная. Естественно, хочу сыграть плохого русского парня, потому что это стереотип. Если предложат хорошего, то и хорошего сыграю», — приводит Metaratings.ru слова Адилова.

Ранее Адилов рассказал, что думает о передаче «Титаны рестлинга».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/rossiiskii-restler-zayavil-chto-sygrat-v-kino-plokhogo-russkogo-eto-mechta-222829/
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